Video von Timberlakes Festnahme: Jessica Biel soll "nicht glücklich" sein

Etwa zwei Jahre nach der Alkoholfahrt von Popstar Justin Timberlake hat die Polizei ein Video der Festnahme veröffentlicht. Die von mehreren US-Medien verbreitete Aufnahme zeigt den Sänger etwa bei einem Geradeaus-Gehtest, bei dem er auf einer imaginären Linie laufen soll. Der Sänger muss auch auf einem Bein balancieren. Dabei gerät der heute 45-Jährige immer wieder aus dem Gleichgewicht.

Gegenüber der Polizei sagt er, er sei nervös und die Tests seien "ziemlich schwierig". Die Polizisten legen ihm dann Handschellen an. Eine Frau, die sich gegenüber der Polizei als eine Freundin Timberlakes identifiziert, versucht, die Beamten noch zu überzeugen, den Sänger nicht festzunehmen, ohne Erfolg.

Timberlake war gegen Veröffentlichung

Timberlake hatte versucht, die Veröffentlichung der per Körperkamera der Polizei gemachten Aufnahme zu verhindern, wie eine Anwältin der Gemeinde Sag Harbor dpa bestätigte. Auch seine Frau Jessica Biel soll "nicht glücklich über die erneute Aufmerksamkeit" sein, zitiert das US-People-Magazin eine dem Paar nahestehende Quelle.

"Es gibt einen Grund, warum sie sich gegen die Veröffentlichung des Materials gewehrt haben". Biel empfinde die Sache demnach als "belastend" und würde sie "lieber hinter sich lassen".

"Es stellt ihn offensichtlich nicht im besten Licht dar", so die Quelle weiter.

Schauspielerin Biel stärke Timberlake trotzdem weiterhin den Rücken. "Es gab in letzter Zeit einige schwierige Momente, und sie konzentriert sich darauf, nach vorne zu schauen", so der Insider im People-Gespräch. "Sie steht hinter Justin, aber sie scheut sich auch nicht, zu sagen, wenn sie von bestimmten Entscheidungen enttäuscht ist. Dies war einer dieser Momente."

Polizei: Roch nach Alkohol, unsicher auf den Beinen

Der Vorfall trug sich Mitte Juni 2024 in Sag Harbor in den Hamptons, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, zu. Timberlake wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Laut einem Polizeibericht versäumte er es unter anderem, an einem Stoppschild anzuhalten. Ein Beamter sagte laut einem Gerichtsdokument, Timberlakes Atem habe stark nach Alkohol gerochen. Der Popsänger sei unsicher auf den Beinen gewesen. Vor Gericht hatte sich Timberlake später schuldig zu dem Vorwurf der Trunkenheit am Steuer bekannt.