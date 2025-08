Justin Timberlake soll Borreliose-Symptome aufs Älterwerden zurückgeführt haben

Popstar Justin Timberlake hat Ende Juli in einem emotionalen Posting auf Instagram bekanntgegeben, an Lyme-Borreliose erkrankt zu sein. Er habe mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, schrieb der "Cry Me A River"-Sänger. Das Leben mit dieser Krankheit könne psychisch und körperlich "unerbittlich kräftezehrend" sein. Er sei von der Diagnose zunächst schockiert gewesen, aber es sei eine Erklärung dafür, warum er bei Auftritten starke Nervenschmerzen habe. Dazu kämen außerdem Müdigkeit und Schwäche. Er habe sich dennoch entschieden, seine Tournee fortzusetzen, denn die Freude bei Auftritten sei stärker gewesen als der Stress für seinen Körper.