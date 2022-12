Video: Nicole Scherzinger schwimmt im Hawaii-Urlaub mit Haien

US-Sängerin Nicole Scherzinger urlaub derzeit in Hawaii. Wie ihrem Instragram-Account zu entnehmen ist, genießt sie ihre Auszeit in vollen Zügen. Auch ein Tauchgang mit Haien stand demnach am Programm. "Delfine, Haie und Wale … ​​oh mein Gott!", kommentierte Scherzinger, die in der Vergangenheit mit dem ehemalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton liiert war, ein Video, in dem sie selbst nur von hinten zu sehen ist.