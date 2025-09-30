Kündigte Victoria Beckham eine Spice-Girls-Reunion an?

Es wäre der Traum eines jeden 1990er-Kindes: Victoria "Posh Spice" Beckham schließt sich erneut den Spice Girls an, lässt die kunterbunte "Spice World" wieder aufleben und trällert mit ihnen Hits, die eine gesamte Generation geprägt haben: "Wannabe", "Spice Up Your Life" oder "Mama". Doch schon vor vielen Jahren hat sich Beckham komplett ihrer Karriere als Modedesignerin verschrieben und ihren Beruf als Popstar an den Nagel gehängt. Auch der Reunion-Tour ihrer Ex-Kolleginnen Geri Horner, Melanie Chisolm, Melanie Brown und Emma Bunton im Jahr 2019 erteilte sie eine Absage – zur großen Enttäuschung der Fans. Nun aber gibt es einen Lichtblick am von Regenwolken verhangenen Spice-Himmel: Beckham scheint tatsächlich eine Wiedervereinigung mit den Spice Girls angedeutet zu haben.

"Verführerisch" Die 51-Jährige besuchte am Wochenende das umjubele Konzert der (ebenfalls wiedervereinten) Oasis-Brüder Liam und Noel Gallagher im Londoner Wembley-Stadion. Mit dabei waren auch ihr Ehemann David Beckham (50) sowie ihre Kinder Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14). Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel war mit von der Partie. Wie man in zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Stories von Victoria Beckham sehen konnte, war die Gruppe begeistert vom Konzert, David beispielsweise sang emotional bei den Hits von Oasis mit. Auch beim restlichen Publikum im Stadion kochte die Stimmung. Victoria war von der Atmosphäre – und der Versöhnung der Gallagher-Brüder – scheinbar so ergriffen, dass in ihr alte – und tief vergrabene – Popstar-Gefühle wach wurden. In einem ihrer Instagram-Story-Videos sieht man Oasis ihren Hit "Champagne Supernova" performen und das Publikum – sowie David – begeistert mitfeiern. Dazu schrieb Beckham: "Tempting" (übersetzt: "Verführerisch") und markierte dazu ihre Spice-Kolleginnen Bunton, Chisolm, Horner und Brown.