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Victoria Beckhams selten gesehener Bruder - wie ist ihr Verhältnis?

Was vielleicht nicht alle wissen: Die britische Modemacherin hat zwei Geschwister.
30.03.2026, 14:49

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Victoria Beckham

Mit ihrem Ehemann David hat Victoria Beckham vier Kinder. Sie selbst ist eines von insgesamt drei Geschwistern. Die britische Modemacherin hat einen Bruder namens Christian und eine Schwester namens Louise, die ebenfalls vier Kinder hat.

Victoria Beckham: Seltener Auftritt mit Bruder und Schwester

Nun zeigte sich das Trio bei einem seltenen öffentlichen Treffen, als sie gemeinsam ein Konzert von Beckhams Sohn Cruz und seiner Band The Breakers im Courtyard Theatre in Hoxton besuchten. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram teilte Victoria Beckham ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Schwester posiert.  

Victoria Beckham und ihre Geschwister

Victoria Beckham und ihre Geschwister

Victoria Beckhams Geschwister schützen Privatleben

Beckhams drei Jahre jüngere Schwester Louise Adams bekommt man auf dem Instagram-Account der Modedesignerin von Zeit zu Zeit zu Gesicht. Dabei fällt immer wieder auf, wie ähnlich sich die beiden sehen. 

David und Victoria Beckham: Nun droht auch Riesenstreit mit den Nachbarn

Ihr Bruder Christian zeigt sich wesentlich seltener. Der ehemalige Mitinhaber eines Elektronik-Großhandelsgeschäfts ist seit 2017 verheiratet. Mit seiner Frau hat er drei Kinder. 

Auch Louise schützt ihr Privatleben. Laut dem Magazin Life & Style besaß sie früher ein Geschäft namens "Hidden Closet" in Hoddesdon, England, wo der damals noch jugendliche Brooklyn Beckham an der Kasse jobbte. Angeblich arbeitete sie während der Corona-Pandemie auch zeitweise in einem Testzentrum.

Victorias Beziehung zu ihren Geschwistern

Dass ihre Geschwister nicht in der Öffentlichkeit stehen, tut ihrer Beziehung aber keinen Abbruch. Victoria Beckham pflegt ein inniges Verhältnis zu ihren jüngeren Geschwistern und unterstützt diese nach Kräften. Ihre Schwester nimmt häufig an Familienfeiern teil, doch auch Christian war gelegentlich bei wichtigen Ereignissen anwesend. Weitgehend bleiben die beiden aber dem Rampenlicht fern.

kurier.at, spi  | 

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