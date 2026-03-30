Victoria Beckhams selten gesehener Bruder - wie ist ihr Verhältnis?

Mit ihrem Ehemann David hat Victoria Beckham vier Kinder. Sie selbst ist eines von insgesamt drei Geschwistern. Die britische Modemacherin hat einen Bruder namens Christian und eine Schwester namens Louise, die ebenfalls vier Kinder hat. Victoria Beckham: Seltener Auftritt mit Bruder und Schwester Nun zeigte sich das Trio bei einem seltenen öffentlichen Treffen, als sie gemeinsam ein Konzert von Beckhams Sohn Cruz und seiner Band The Breakers im Courtyard Theatre in Hoxton besuchten. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram teilte Victoria Beckham ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Schwester posiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Victoria Beckham/instagram Victoria Beckham und ihre Geschwister

Victoria Beckhams Geschwister schützen Privatleben Beckhams drei Jahre jüngere Schwester Louise Adams bekommt man auf dem Instagram-Account der Modedesignerin von Zeit zu Zeit zu Gesicht. Dabei fällt immer wieder auf, wie ähnlich sich die beiden sehen.