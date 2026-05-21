Verlobter von Ralf Schumacher: Großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen
Der aus Frankreich stammende Verlobte des früheren deutschen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, Étienne Bousquet-Cassagne, sieht in der Sprachbarriere einen wesentlichen Grund für die Harmonie in ihrer Beziehung. "Es ist auch ein großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen", sagte der 36-Jährige der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Donnerstag. "Auf Englisch und Deutsch kenne ich all die Schimpfwörter nicht, die man sich sonst an den Kopf wirft."
Für Schumacher bedeutete das Öffentlichmachen der Beziehung vor vier Jahren auch sein Coming-out. "Die Entscheidung zum Coming-out musste reifen - irgendwann war mir klar, dass es sowieso ein Thema wird, und dann macht man es lieber selbstbestimmt", sagte der 50-Jährige. Er habe nicht den Schlagzeilen hinterherlaufen wollen. Grundsätzlich seien die Reaktionen jedoch "sehr positiv" gewesen.
Kommentare