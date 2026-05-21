Verlobter von Ralf Schumacher: Großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen

Der aus Frankreich stammende Verlobte des früheren deutschen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, Étienne Bousquet-Cassagne, sieht in der Sprachbarriere einen wesentlichen Grund für die Harmonie in ihrer Beziehung. "Es ist auch ein großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen", sagte der 36-Jährige der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Donnerstag. "Auf Englisch und Deutsch kenne ich all die Schimpfwörter nicht, die man sich sonst an den Kopf wirft."