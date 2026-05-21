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Verlobter von Ralf Schumacher: Großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen

"Auf Englisch und Deutsch kenne ich all die Schimpfwörter nicht", meint Étienne Bousquet-Cassagne.
21.05.2026, 10:10

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Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher posieren gemeinsam lächelnd vor einer blauen Wand mit den Logos von Sky und Wow.

Der aus Frankreich stammende Verlobte des früheren deutschen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, Étienne Bousquet-Cassagne, sieht in der Sprachbarriere einen wesentlichen Grund für die Harmonie in ihrer Beziehung. "Es ist auch ein großer Vorteil, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen", sagte der 36-Jährige der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Donnerstag. "Auf Englisch und Deutsch kenne ich all die Schimpfwörter nicht, die man sich sonst an den Kopf wirft."

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Für Schumacher bedeutete das Öffentlichmachen der Beziehung vor vier Jahren auch sein Coming-out. "Die Entscheidung zum Coming-out musste reifen - irgendwann war mir klar, dass es sowieso ein Thema wird, und dann macht man es lieber selbstbestimmt", sagte der 50-Jährige. Er habe nicht den Schlagzeilen hinterherlaufen wollen. Grundsätzlich seien die Reaktionen jedoch "sehr positiv" gewesen.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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