"Verbotene Liebe"-Darsteller Jo Weil macht Homosexualität öffentlich

Der aus der TV-Serie "Verbotene Liebe" bekannte Schauspieler Jo Weil hat mit 42 Jahren seine Homosexualität öffentlich gemacht. Damit falle "eine schwere Last von meinen Schultern", sagte Weil der Illustrierten Bunte laut Vorausmeldung vom Mittwoch. Er mache diesen Schritt gerade jetzt, weil es sich in der aktuellen Situation richtig anfühle. Die Coronakrise habe ihm den letzten Ruck gegeben.

In Interviews während seines Engagements in Zürich habe er "so gern" sagen wollen, was er fühle - "und zwar, dass ich mir sehnlichst gewünscht habe, zu Hause bei meinem Freund zu sein". "Es kam mir falsch vor, dass ich nicht offen über meine Sorgen sprechen konnte", sagte Weil. Er wolle endlich ein freies und normales Leben führen. Mit seinem Freund Tom sei er seit mehr als zehn Jahren zusammen.