Doppelter Grund zur Freude: Venus Williams bestätigt Verlobung mit Schauspieler

Tennis-Altmeisterin Venus Williams hat nach mehr als einem Jahr Pause ihr Comeback gegeben und einen Sieg im Einzel gefeiert . Am 22. Juli 2025 setzte sich Williams bei den Mubadala Citi DC Open in Washington gegen Peyton Stearns durch.

"Mein Verlobter ist hier und er hat mich wirklich ermutigt, weiterzuspielen", sagte sie unter großem Jubel und Applaus. "Es gab so viele Momente, in denen ich einfach nur entspannen und abschalten wollte. Wisst ihr, wie schwer es ist, Tennis zu spielen? Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das ist."

Die Sportlerin und der Schauspieler wurden im Juli 2024 zum ersten Mal in einem gemeinsamen Urlaub gesichtet. Berichten zufolge waren sie damals mit einem Boot an der Amalfiküste unterwegs. Wenige Wochen später zeigten sie sich dann semi-offiziell Hand in Hand bei einem Spaziergang durch New York.