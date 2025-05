VE Day: Balkon-Auftritt von Königsfamilie von Enthüllungen überschattet

Überschattet wurde der Gedenktag und der Auftritt der Royal Family jedoch durch die aktuellen Schlagzeilen um Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Prinz Harrys Interview in aller Munde

Harry hatte sich mit seiner Frau vor fünf Jahren aus dem Königshaus zurückgezogen und seine royalen Pflichten abgelegt. Die beiden leben mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.

In einem emotionalen Interview mit der BBC gab der Herzog von Sussex vor wenigen Tagen Einblicke in seine zerrüttete Beziehung zur Königsfamilie. "Es gab so viele Meinungsverschiedenheiten und Differenzen zwischen mir und einigen meiner Familienmitglieder. Die aktuelle Situation, die nun schon seit fünf Jahren andauert und in der es um Menschenleben und Sicherheit geht, ist der Knackpunkt. Sie ist das Einzige, was noch übrig ist", sagte er.