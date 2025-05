Bittere Abrechnung: Meghan und Harry schlagen Royals mit eigenen Waffen

In einem emotionalen Interview mit der BBC gab Prinz Harry vor wenigen Tagen Einblicke in seine zerrüttete Beziehung zur Königsfamilie.

Prinz Harry: "Mein Vater spricht nicht mehr mit mir"

Dass es zwischen ihm und seinen royalen Verwandten zum Bruch gekommen ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Harry gab nun aber ein schonungslos ehrliches Update zu seinem schlechten Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder Prinz William: "Es gab so viele Meinungsverschiedenheiten und Differenzen zwischen mir und einigen meiner Familienmitglieder. Die aktuelle Situation, die nun schon seit fünf Jahren andauert und in der es um Menschenleben und Sicherheit geht, ist der Knackpunkt. Sie ist das Einzige, was noch übrig ist."

Damit spielte der Herzog von Sussex auf den Umstand an, dass ihm und seiner Familie nach dem Umzug in die USA das Recht auf staatlichen Sicherheitsschutz entzogen wurde.