Streit mit Anna Wintour: Naomi Campbell von Met-Gala verbannt

Es ist aktuell das Tuschel-Thema in der Modebranche: Supermodel Naomi Campbell wurde aufgrund ihrer Fehde mit Vogue-Chefin Anna Wintour die Teilnahme an der diesjährigen Met Gala untersagt. Ein Umstand, der für Aufsehen sorgt.

Die Met Gala findet am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Superfine: Tailoring Black Style".

Naomi Campbell soll es sich mit Wintour verscherzt haben

Campbell dürfte Berichten zufolge heuer aber nicht unter den erlauchten Gästen sein.

"Naomi hat sich mit diesem Kommentar selbst ins Genick geschossen", zitiert die Sun eine Quelle. "Man macht sich nicht über die Königin der Mode lustig und erwartet trotzdem, über ihren roten Teppich zu laufen."

"Anna vergisst nicht – oder verzeiht nicht. Das ist kein Zufall. Wenn Anna dich raushaben will, bist du raus. So einfach ist das", fügte der Insider hinzu.

"Naomi ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Met, daher ist ihr Fehlen auf der Liste nicht unbemerkt geblieben", heißt es. "Alle flüstern – und Anna erinnert damit daran, wer das Sagen hat."