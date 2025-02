Wohltätigkeitssperre: Naomi Campbell wehrt sich gegen herbe Vorwürfe

Das britische Topmodel Naomi Campbell (54) wehrt sich gegen Vorwürfe, für Missmanagement bei ihrer Spendenorganisation verantwortlich zu sein. Sie will gerichtlich dagegen vorgehen, dass sie fünf Jahre lang keiner wohltätigen Organisation in England und Wales mehr vorstehen darf, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

"Wie bereits gesagt, habe ich mich niemals philanthropisch engagiert, um mich persönlich zu bereichern, noch werde ich das jemals tun", teilte Campbell demnach vor einem Gerichtstermin am Freitag mit. Eine Aufsichtsbehörde hatte die Organisation Fashion for Relief überprüft.

Campbell und zwei weiteren früheren Vorständen wurde Fehlverhalten und Missmanagement von Spendengeldern vorgeworfen. Das Model soll etwa auf Kosten der Organisation für 9.400 Euro drei Nächte in einem Luxushotel in Cannes verbracht sowie Spa-Anwendungen und Zimmerservice für mehr als 7.900 Euro in Anspruch genommen haben.