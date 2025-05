Herzogin Meghan veröffentlicht neues Foto von Harry, Archie und Lilibet

Der in den USA lebende Prinz Harry hatte Ende letzter Woche aufhorchen lassen, weil er sich eigenen Angaben zufolge mit dem britischen Königshaus versöhnen will. Das Leben sei kostbar, sagte Harry in einem Interview der BBC. Und er wisse nicht, wie lange sein Vater, König Charles III., noch zu leben habe. "Es wäre schön, sich zu versöhnen", sagte Harry. Wegen der Sicherheitsdebatte spreche Charles nicht mit ihm, sagte Harry, der allerdings auch äußerte: "Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zum jetzigen Zeitpunkt nach Großbritannien zurückbringen würde." Das Interview wurde der BBC zufolge in Kalifornien geführt.

Niederlage im Prozess um Polizeischutz

Harry hatte im Streit um den Polizeischutz bei Aufenthalten in seinem Heimatland erneut eine juristische Niederlage einstecken müssen. Prinz Harrys "Groll" über die Zurückstufung der Schutzvorkehrungen durch die Regierung sei kein ausreichendes "juristisches Argument", um gegen diese Entscheidung vorzugehen, urteilte der Vorsitzende Richter am Londoner Berufungsgericht am Freitag.

Die Argumente des jüngeren Sohns von Charles III. seien sowohl kraftvoll als auch bewegend, sagte der Richter. Das Empfinden der Benachteiligung könne aber nicht in ein rechtliches Argument zur Anfechtung der Entscheidung gewandelt werden.