Freund des Königs: Warum Charles trotz Harrys Versöhnungswunsch nicht mit ihm redet

Im Sakko und im weißen Hemd sitzt Prinz Harry vor der Kamera, und es scheint so, als setze ihm dieser Tag ganz schön zu. Die Niederlage vor dem britischen Berufungsgericht in der Debatte um den Schutz von ihm und seiner Familie sei niederschmetternd, sagt er im Interview der BBC vergangene Woche - und spricht deutlich wie selten von einer "Versöhnung" mit dem Rest der Royals. Die Kämpfe machten keinen Sinn, das Leben sei kostbar, sagt der Prinz. Er wisse nicht, wie lange sein Vater, König Charles III. , noch zu leben habe. "Es wäre schön, sich zu versöhnen", sagt Harry, er meint aber auch: "Wenn sie das nicht wollen, ist das ihre Sache."

Seit vergangenem Jahr regiert in Großbritannien die sozialdemokratische Labour-Partei, nicht mehr die Konservative Partei. Das verantwortliche Innenministerium hatte geltend gemacht, Harry erhalte maßgeschneiderte Vorkehrungen. Es gehe demnach nicht darum, dass Sicherheitsvorkehrungen, wie sie bisher für Harry bestanden, unter keinen Umständen mehr angeboten würden. Harrys Status habe sich aber verändert, er verbringe den größten Teil seiner Zeit im Ausland. Harrys Anwältin hatte dagegen in dem Verfahren unter anderem eine Morddrohung der Terrororganisation Al-Qaida angeführt.

Das BBC-Interview folgte am Freitag auf die erneute Niederlage des Prinzen vor Gericht. Ein Berufungsgericht wies einen Einspruch Harrys gegen eine Entscheidung ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der britischen Royals. Wegen der Sicherheitsdebatte spreche Charles nicht mit ihm, sagt Harry. In den Händen seines Vaters liege viel Kontrolle. Initiiert worden sei das alles von einer anderen Regierung, sagt Harry.

Rückkehr praktisch ausgeschlossen

Im Interview äußert Harry allerdings auch: "Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zum jetzigen Zeitpunkt nach Großbritannien zurückbringen würde", sagt er während des laut der BBC in Kalifornien geführten Gesprächs - und das anscheinend ziemlich betroffen. Er liebe sein Land, sagt der Prinz, das habe er immer getan. Was seine Kinder nun versäumen würden? "Nun ja, alles", sagt Harry. Er vermisse das Vereinigte Königreich. "Natürlich tue ich das", sagt er. "Und es ist ziemlich traurig, dass ich nicht in der Lage bin, meinen Kindern mein Heimatland zu zeigen."

Vertrauensprobleme der Grund für Funkstille?

Die britische Nachrichtenplattform Express.co.uk zitierte daraufhin einen Freund des Königs. Harry sähe demnach "jedes Mal eine Verschwörung, wenn eine Entscheidung nicht in seinem Sinne ausfällt. Er ist wie ein Spieler in einem Casino, der nicht weggehen kann - er verdoppelt einfach. Selbst wenn er von Versöhnung spricht, ist das mit Drohungen und Ärger unterlegt". Es sei nicht so, "dass der König nicht mit ihm sprechen will - es ist so, dass er es nicht kann. Wie kann man ein privates und heikles Gespräch führen, wenn man weiß, dass es innerhalb von Stunden in einer Nachrichtensendung landen wird? Vielleicht würde es ihm besser gehen, wenn er versuchen würde, sich selbst um eine Versöhnung zu kümmern, statt sie zu fordern", so der namentlich nicht genannte Palast-Insider.

Festgehalten war die Entfremdung von der Familie in Harrys Autobiografie "Spare" ("Reserve") und einer Netflix-Dokuserie. "Natürlich" werde ihm ein Teil seiner Familie dieses Buch nie verzeihen, sagt Harry. Aber dennoch, er würde gerne mit ihnen versöhnt sein.