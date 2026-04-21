Vanessa Mai und Lola Weippert rufen zu Frauenärztinnen-Besuch auf

Moderatorin Lola Weippert und Sängerin Vanessa Mai rufen andere Frauen zur Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin auf. "Bitte, bitte, bitte geht zur Vorsorge", appellierte Weippert an die Zuhörerinnen ihres neuen gemeinsamen Podcasts mit Mai, "Schön Laut".

Der regelmäßige Arztbesuch könne "so viel retten", "weil meine letzte Vorsorge in meinem Brustbereich hat ergeben, dass ich einen Tumor in der Brust hab", erzählte die Moderatorin. Der habe sich bei einer Gewebeprobe als gutartig herausgestellt, aber sie müsse ihn weiter regelmäßig untersuchen lassen.

Mai berichtet von Gebärmutterhalskrebs-Vorstufe

Mai erzählt, dass bei ihr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt worden war. "Und dann haben wir Gewebe entfernen lassen und das Ding ist, dass es halt immer wieder kommen kann", sagte die Sängerin. Beide Frauen erklärten, dass sie jedes halbe Jahr zur Frauenärztin gehen, obwohl das für sie immer von Angst und Stress begleitet sei.