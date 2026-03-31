Vanessa Hudgens zeigt vier Monate nach Geburt ihren Haarausfall
Vanessa Hudgens und ihr Ehemann Cole Tucker sind im November 2025 zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram gab Hudgens nun einen kleinen, sehr ehrlichen Einblick in ihren Alltag nach der Geburt vor wenigen Monaten.
Vanessa Hudgens: Offener Umgang mit Haarausfall nach Geburt
Am 30. März teilte die Sängerin und Schauspielerin ein Foto, auf dem sie ein Büschel Haare in der Hand hält. "Und so beginnt es", schrieb sie dazu in einer Instagram-Story.
Anschließend postete sie in ihrer Instagram-Story ein Selfie mit dem Kommentar: "Habe trotz meines Haarausfalls einen super Haartag, haha."
Haarausfall nach der Geburt ist ein ein häufiges Phänomen und wird durch hormonelle Veränderungen während und nach der Schwangerschaft verursacht.
Vanessa Hudgens und Baseball-Star Cole Tucker sind seit 2020 zusammen. Geheiratet haben sie am 2. Dezember 2023 in Tulum, Mexiko. Ihr erstes Kind kam 2024 zur Welt, im Jahr darauf folgte Baby Nr. 2.
Kommentare