Vanessa Hudgens zeigt vier Monate nach Geburt ihren Haarausfall

Vanessa Hudgens und ihr Ehemann Cole Tucker sind im November 2025 zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram gab Hudgens nun einen kleinen, sehr ehrlichen Einblick in ihren Alltag nach der Geburt vor wenigen Monaten.

Vanessa Hudgens: Offener Umgang mit Haarausfall nach Geburt

Am 30. März teilte die Sängerin und Schauspielerin ein Foto, auf dem sie ein Büschel Haare in der Hand hält. "Und so beginnt es", schrieb sie dazu in einer Instagram-Story.