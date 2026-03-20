KI macht"s möglich: Verstorbener Val Kilmer kehrt posthum auf Leinwand zurück

Der im Vorjahr im Alter von 65 Jahren verstorbene Hollywoodstar Val Kilmer ("Top Gun", "Batman Forever") wird posthum im Film "As Deep as the Grave" ("So tief wie das Grab") zu sehen sein. Val Kilmer kehrt posthum auf die Leinwand zurück Möglich sei dies dank generativer Künstlicher Intelligenz, wie die Produktionsfirma First Line Films mitteilte. Kilmer war ursprünglich für die Rolle eines katholischen Priesters und indigenen Spirituellen gecastet worden, konnte aber aufgrund seiner Krebserkrankung nicht drehen.

In enger Zusammenarbeit mit Kilmers Nachlassverwaltung und seiner Tochter Mercedes wurde die Entscheidung getroffen, die KI-Technologie einzusetzen, um Kilmers tiefe persönliche Beziehung zu der Filmrolle zu ehren. "Als Kilmer die Rolle bekam, äußerte er, dass ihn die Figur sowohl kulturell als auch spirituell anspreche", so First Line Films in einer Pressemitteilung. Dabei verwies das Unternehmen auf Kilmers indigene Herkunft und seine langjährige Liebe zum amerikanischen Südwesten.