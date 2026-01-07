Uwe Ochsenknecht feiert 70er: "Ich fühle mich eher wie 35"

Das Alter sei für ihn nur eine Zahl, "ich fühle mich eher wie 35 – mental, physisch und psychisch", sagte Schauspieler Uwe Ochsenknecht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Heute, Mittwoch, feiert er seinen 70. Geburtstag. Sein Tipp für alle: "Neugierig bleiben wie ein Kind, wach und aufmerksam bleiben. Fragen stellen und am Weltgeschehen und am Leben immer noch teilhaben wollen. Nicht sagen: ,Ich bin jetzt so und so alt und da ist es halt so, wie es ist.’ Nein, ist alles Quatsch."

Bereits während seiner Schauspielausbildung erhielt Ochsenknecht erste kleinere Rollen, 1978 spielte er eine Mini-Rolle im Hollywoodfilm "Lawinenexpress". Sein Durchbruch gelang ihm 1981 als Bootsmann Lamprecht im Film "Das Boot", vier Jahre später brillierte er in der Filmkomödie "Männer". In der Satire "Schtonk!" (1992), die sogar für einen Oscar nominiert wurde, übernahm er die Hauptrolle des Fälschers Fritz Knobel. Ochsenknecht fühlt sich aber auch als Sänger wohl, so war er zum Beispiel auch in den Musicals "Hairspray" oder „"Tabaluga und die Zeichen der Zeit" zu sehen und hören. Ein Highlight auch seine Performance im Musikkinofilm "Ich war noch niemals in New York" (2019). 2013 kam seine Autobiografie "Was bisher geschah" heraus.

Ab 9. Jänner moderiert er auf kabel eins die neuen True-Crime-Doku-Reihe "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden". Da werden echte Mordfälle aus Deutschland den sieben klassischen Todsünden zugeordnet. 2025 drehte er auch die ARD-Komödie "Plötzlich Schwiegervater" und zwei weitere Folgen der Erfolgsreihe "Die Drei von der Müllabfuhr" ab. Ochsenknecht hat aus seiner ersten Ehe mit Natascha Ochsenknecht (61) die Kinder Wilson Gonzalez (35), Jimi Blue (34) und Cheyenne (25). Aus einer früheren Beziehung stammt Sohn Rocco Stark (39). Seit 2017 ist er mit Kirsten (51) verheiratet, die beiden haben sich auf Mallorca kennengelernt.

Ochsenknechts Beziehung zu Tochter Cheyenne, die mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (30) und den zwei Kindern seit 2020 in der Steiermark lebt, galt lange als eher schwierig.