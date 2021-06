US-Rapperin Cardi B ist wieder schwanger

Dem US-Magazin People zufolge hatte Cardi B ihre Ehe in dem Scheidungsantrag im September als "unwiederbringlich kaputt" bezeichnet. Den Geburtstag der Rapperin am 11. Oktober feierte das Paar dann wenige Wochen später zusammen in Las Vegas.

Cardi B wuchs als Tochter einer trinidadischen Mutter und eines dominikanischen Vaters in der New Yorker Bronx auf. Vor ihrem Durchbruch mit dem Song "Bodak Yellow" im Jahr 2017 arbeitete sie als Stripperin.