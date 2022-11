US-Moderator Jay Leno nach Feuerunfall aus Klinik entlassen

Ein Foto zeigte Leno lächelnd mit dem Krankenhauspersonal. Zu sehen waren darauf Verletzungen unter anderem an der Kieferpartie. Der TV-Star hatte sich Berichten in seiner Garage in Kalifornien am 12. November Verbrennungen zugezogen. Eines seiner Fahrzeuge sei plötzlich in Brand geraten. "Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen", hatte Leno nach dem Unfall selbst mitgeteilt.