"Star Wars"-Legenden: Harrison Ford als Han Solo, Carrie Fisher als Prinzessin Leia und Mark Hamill als Luke Skywalker.

Harrison Ford (Han Solo) Für Harrison Ford stellte "Krieg der Sterne" 1977 den Beginn einer langenjährigen Hollywood-Kariere dar. Mit Blockbustern wie "Indiana Jones" oder "Blade Runner" landete der Han Solo-Darsteller einen Kinohit nach dem anderen und ist auch heute noch in Hollywood gefragt.

Privat wurde der Hollywood-Star mit Calista Flockhart glücklich. Die beiden sind seit 2002 zusammen und haben 2010 geheiratet. Mit Flockhart hat Ford ein Kind adoptiert. Aus seinen Ehen mit Mary Marquardt und Melissa Mathison hat er bereits vier Kinder.



Außerdem engagiert sich Harrison Ford für Umweltschutz und ist begeisterter Flieger. 2015 sorgte der 73-Jährige mit einem Flugzeugabsturz für Wirbel: Er legte wegen technischer Schwierigkeiten auf einem Golfplatz eine Bruchlandung hin. Bei dem Crash zog sich Ford Knochenbrüche und eine Kopfverletzung zu. Inzwischen ist er aber wieder wohlauf.



Mark Hamill (Luke Skywalker) Bei "Luk" Skywalker"-Darsteller Mark Hamill blieb der große Erfolg aus. Nach einigen Auftritten in Fernsehserien und weniger erfolgreichen Filmen startete der heute 64-Jährige nach "Star Wars" als Synchronsprecher durch.



Hamill verlieh unter anderem dem "Joker" in der "Batman"-Zeichentrickserie die englische Originalstimme. Das hätte den Schauspieler fast wieder auf die Leinwand zurückgebracht. Hamill kam in Christopher Nolans engere Auswahl für den "Batman"-Streifen "The Dark Night". Doch dieser entschied sich schließlich für Heath Ledger.

Zu sehen bekommt man "Luke Skywalker" heutzutage vor allem in Videospielen wie "Wing Commander". Der Schauspieler ist verheiratet und hat drei Kinder.



Carrie Fisher (Prinzessin Leia) Als Prinzessin Leia machte Carrie Fischer in "Star Wars" Furore. Doch auch bei ihr blieb die große Karriere aus. Privat musste die Schauspielerin so einiges durchmachen: Drogen und Alkohol bestimmten lange Zeit Fishers Leben.



Seit 2008 ist bekannt, dass die Mimin unter einer bipolaren Störung leidet, weswegen sie sich neben einer Antidepressiva-Behandlung auch einer Elektroschock-Therapie unterzog.

Auch in der Liebe hatte Carrie Pech: 1991 heiratete sie Bryan Lourd. Ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter Billie Catherine Lourd zur Welt. 1995 folgte die Trennung, da sich Bryan als bisexuell outete. Inzwischen ist die heute 59-Jährige mit Restaurant-Besitzer Bruce Bozzi zusammen.

Trotz privater Probleme machte sich Fisher als Drehbuch-Autorin einen Namen – sie wird unter anderem als Co-Autorin von Kino-Hits wie "Sister Act" (1992) und "Outbreak" (1995) genannt. In den letzten Jahren absolvierte Carrie wieder vermehrt Auftritte in Filmen sowie Serien – darunter auch in "The Big Bang Theory".



Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) Der 2000 an Leberkrebs verstorbene britische Theater- und Filmschauspieler Alec Guinnes gab in "Star Wars" Jedi-Meister "Obi-Wan Kenobi". Privat empfand Guinness den Kult um die "Obi-Wan Kenobi"-Figur als übertrieben und ignorierte Autogrammwünsche.



Auch wenn seine Rolle in "Krieg der Sterne" wesentlich zum internationalen Erfolg des Schauspielers beitrug – sie machte nur einen kleinen Bruchteil von Guiness‘ gesamten Schaffen aus. Der vielfach ausgezeichnete Mime gilt als eines der großen Ausnahmetalente des 20-Jahrhunderts.



Peter Mayhew (Chewbacca) Hinter der zotteligen Kult-Figur "Chewbacca" stand der britische Schauspieler Peter Mayhew – was auch seine erfolgreichste Rolle blieb. Mayhew war neben "Krieg der Sterne" in weniger erfolgreichen Filmen wie "Terror" (1978) zu sehen und wurde Unternehmer.



Seit einiger Zeit machen dem 71-Jährigen gesundheitliche Probleme zu schaffen: Nach einer Knie-Operation 2013 hatte der "Chewbacca" 2015 mit einer Lungenentzündung zu kämpfen, wegen der er auch ins Spital eingeliefert wurde.



David Prowse (Darth Vader) Seine Körpergröße von über 2 Metern verhalf David Prowse zur Rolle des legendären "Darth Vader".

Nach "Star Wars" war der britische Schauspieler und Fitnesstrainer vor allem als Werbedarsteller tätig und konnte einige Fernsehrollen im britischen TV ergattern.

Anthony Daniels (C-3PO) gab in allen "Star Wars"-Teilen den "C-3PO" und wird auch in "Episode VII" wieder im goldenen Roboter-Kostüm stecken.

Neben seiner Paraderolle als "C-3PO" absolvierte der ehemalige Jus-Student zahlreiche Auftritte in Werbespots. Außerdem ist er als Autor einer satirischen Kolumne im Magazin "Star Wars Insider" tätig.

Jake Lloyd (der junge Anakin Sykwalker) Der damals 10-jähruge Jake Lloyd spielte in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" (1999) den kleinen Anakin Skywalker, der von Obi-Wan Kenobi zum Jedi ausgebildet wird.



Danach blieb der große Erfolg jedoch aus - Lloyd konnte lediglich einige Werbe-Rollen ergattern. 2015 wurde bekannt, dass der ehemalige Kinderstar an Schizophrenie leiden soll.

Am 26. Im Juni 2015 wurde er nach einer wilden Verfolgungsjagd wegen rücksichtlosen Fahrens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstand bei der Festnahme verhaftet. 2016 wurde er in die Psychiatrie verlegt.

Hayden Christensen (Anakin Skywalker) Hayden Christensen wurde mit der Rolle des "Anakin Skywalker", der allmählich zur dunklen Seite der Macht überläuft und schließlich zu Darth Vader wird, in den "Star Wars"-Episoden II und III bekannt.



Christensen ist nach wie vor als Schauspieler tätig – seinen größten Erfolg nach "Star Wars" feierte der 34-Jährige mit dem Film "Jumper".