Unheilig: 7 Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über den Graf wussten

Brachte jahrelang kaum ein Wort heraus

Der Graf hat als Kind jahrelang kaum den Mund aufgemacht. "Ich war ein stilles Kind, habe nie viel geredet. Deswegen habe ich gern Kunst und Sport gemacht. Da musste ich nicht reden", sagte der Sänger 2010 der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Mit sieben Jahren sei er eines Tages aus der Schule gekommen und habe kaum noch ein Wort gesagt: "Meine Eltern brachten mich zu Ärzten und Psychologen. Aber für die war ich auch ein Rätsel: Stottern, Sprachproblem, oder lag es am Zwerchfell? Keiner wusste Rat. Der Witz war: In den Sommerferien habe ich geplappert wie ein Wasserfall, und in der Schule kam kein Wort mehr heraus." Heute merke er, dass er beim Reden viel nachzuholen habe, sagte der Aachener. "Ich will immer drei Sachen gleichzeitig sagen und bleibe dann hängen." Dennoch sei es für ihn "ein innerer Sieg, auf der Bühne zu stehen und zu Tausenden Leuten zu sprechen". "Mein Schuldirektor riet mir damals: Junge, mach später einen Beruf, wo du nicht viel telefonieren musst. Das fand ich ganz schlimm. Deswegen ist mein heutiger Erfolg auch ein kleiner Triumph über die Zeit damals."