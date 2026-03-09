Der Graf trauert um seine Mutter

Der Tod seiner Mutter trifft den Grafen, der sich stets in einer etwas düsteren Optik inszeniert, dabei mitten in einer intensiven Karrierephase. Am Freitag (13. März) erscheint das Comeback-Album "LIEBE GLAUBE MONSTER" von Unheilig. Darauf sind viele Songs zu finden, die von persönlichen Erlebnissen des Grafen erzählen.

Der Graf , Sänger der Band Unheilig , trauert um seine Mutter. Sie ist vor wenigen Tagen gestorben, bestätigte das Management von Unheilig der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuvor hatte die deutsche Bild-Zeitung berichtet.

Lied auf dem Album

Auf der Platte ist daher auch der Song "Mein Löwe" zu hören, den der Sänger aus der Nähe von Aachen seiner Mutter gewidmet hat. Darin beschreibt er, wie sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern über die Jahrzehnte verändert. Nach Angaben der Plattenfirma will er damit seiner Mutter Dankbarkeit ausdrücken - sie sei all die Jahre seines Lebens immer für ihn da gewesen.

Unheilig ist nach einer längeren Pause zurück im Musik-Geschäft. 2014 hatte sich der Graf eigentlich von seinen Fans verabschiedet und danach gesagt, dass er einen "Rücktritt vom Rücktritt" ausschließen könne. 2016 gab es das vermeintlich letzte Konzert. Er wolle sich nun mehr um seine Familie kümmern, hatte der Graf damals erklärt.

Ende 2025 kehrte Unheilig allerdings mit einer Comeback-Single zurück. Er habe in seiner Auszeit einfach erkannt, dass Zeit endlich sei, erklärte der Sänger zum Comeback. "Bestimmte Träume und bestimmte Wünsche kann man sich irgendwann nicht mehr erfüllen. Zum Beispiel noch einmal auf der Bühne zu stehen." Die Auszeit habe er aber in der Tat genutzt, um sich seiner Familie zu widmen. "Ich konnte da sein, als meine Eltern älter wurden", berichtete er.