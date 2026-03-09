Unheilig-Sänger: Der Graf lernte seine Frau im Urlaub kennen - mit 5 Jahren

Der Graf, Sänger der Band Unheilig, hat seine spätere Frau im Urlaub kennengelernt - und das schon als Kind. "Wir haben uns im Urlaub am Bodensee kennengelernt, in einer kleinen Pension. Wir waren beide erst fünf Jahre alt. Unsere Eltern waren dort zur gleichen Zeit zu Gast", verriet der Musiker in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Begegnung in Kindertagen habe damals einen besonderen Eindruck hinterlassen.

Bei Abreise "unendlich traurig"

"Als sie nach einer Woche abreisen musste, war ich so unendlich traurig", sagte der Graf rückblickend. "Ich sagte damals zu meiner Mutter: 'Wenn ich groß bin, will ich die mal heiraten'". Genau so sei es schließlich auch gekommen.

Der Sänger aus der Nähe von Aachen, der sich stets in einer etwas düsteren Optik inszeniert, bringt ein neues Album auf den Markt: "Liebe Glaube Monster" erscheint am Freitag (13. März). Die Lieder darauf befassen sich mit den Themen seines Lebens, wie der Graf sagt. Das Besondere: Ein Lied handelt dabei direkt von seiner Frau. Es heißt "Du bist meine Heimat".