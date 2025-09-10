Der Graf: Unheilig-Comeback wegen Schreckmoment in der Notaufnahme

Der Graf, Sänger der Band Unheilig ("Geboren um zu leben") kehrt auf die Bühne zurück. Auf den Musiker und seine Formation Unheilig kommen kräftezehrende Monate zu, da die Comeback-Maschinerie anrollt. Am Freitag (12. September) erscheint die erste neue Single "Wunderschön", am 13. März 2026 ein Album mit dem Titel "Liebe Glaube Monster". Und Unheilig gehen im kommenden Jahr auf Tour: So sind Auftritte am 26. Juni in Graz (Freiluftarena B) und am 27. Juni auf der Burg Klam angesetzt.

2014 hatte sich der Musiker aus Aachen eigentlich von seinen Fans verabschiedet und danach gesagt, dass er einen "Rücktritt vom Rücktritt" ausschließen könne. 2016 gab es das vermeintlich letzte Konzert.

Zuvor hatte Unheilig eine ziemlich ungewöhnliche Karriere hingelegt. Aus einer Gothic-Band aus der Subkultur wurde ein Mainstream-Projekt. Der Graf, der mit schwarzem Gehrock und eckigem Bart auch einen Rest-Grusel ausstrahlte, sang irgendwann mit Helene Fischer. Als die ZDF-Show "Wetten, dass..?" mit Markus Lanz 2014 beendet wurde, sang der Graf ein Lied dazu.