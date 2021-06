Unglück um "Glee"-Star Naya Rivera jährt sich zum ersten Mal

Am 8. Juli jährt sich das tragische Unglück um die US-Schauspielerin Naya Rivera zum ersten Mal. Im Interview mit dem Promiportal Entertainment Tonight sprach Riveras Vater George nun über das zurückliegende Jahr und wie es seinem Enkelsohn geht, der ohne seine Mutter aufwachsen muss. Naya Rivara war im Juli 2020 im Lake Piru in der Nähe von Los Angeles ertrunken. Sie hinterließ ihren heute fünfjährigen Sohn Josey.

Nayas Exmann Ryan Dorsey, sowie ihre Schwester Nickayla kümmern sich laut George Rivera nun um Josey, der zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihr war. "Eine schwierige Situation, besonders weil er dort war - es ist nicht so, als würdest du von einem Geist sprechen, der herumschwebt. Er hat auch Erinnerungen (...). Aber er ist stark", so George Rivera. Josey wurde am Tag des Unglücks alleine auf dem Boot, das Naya Rivera für ihren gemeinsamen Ausflug gemietet hatte, vorgefunden. Was mit seiner Mutter passiert ist, war zu dem Zeitpukt noch nicht klar.