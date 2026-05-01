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Überraschung! Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder vereint

Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums ist Helene Fischer in der NDR-Talkshow. Auch Silbereisen ist in der Gesprächsrunde.
01.05.2026, 13:21

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Helene Fischer lächelt in einem schwarzen Kleid mit Gürtel vor einem Hintergrund.

Schlagerkönigin Helene Fischer ist derzeit gerade auf Promotiontour für ihre 360-Grad-Stadiontour. Außerdem wird ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert.

Heute, Freitag, tritt sie etwa in der NDR-Talkshow (22 Uhr) auf und hat sich dafür ganz besondere Unterstützung geholt: ihren Ex-Partner Florian Silbereisen.

Wie die Bild-Zeitung von der Aufzeichnung berichtet, sagte Fischer dort, dass sie "sehr emotional" sei. Moderatorin Barbara Schöneberger meinte daraufhin: "Deswegen ist Florian auch heute hier, damit du dich einfach sicher fühlst."

Silbereisen meint auch: "Ich bin privat, Helene weiß das auch, eher ruhig."

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Auf Instagram haben die beiden auch ein gemeinsames Video geteilt. 

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