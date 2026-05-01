Überraschung! Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder vereint
Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums ist Helene Fischer in der NDR-Talkshow. Auch Silbereisen ist in der Gesprächsrunde.
Schlagerkönigin Helene Fischer ist derzeit gerade auf Promotiontour für ihre 360-Grad-Stadiontour. Außerdem wird ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert.
Heute, Freitag, tritt sie etwa in der NDR-Talkshow (22 Uhr) auf und hat sich dafür ganz besondere Unterstützung geholt: ihren Ex-Partner Florian Silbereisen.
Wie die Bild-Zeitung von der Aufzeichnung berichtet, sagte Fischer dort, dass sie "sehr emotional" sei. Moderatorin Barbara Schöneberger meinte daraufhin: "Deswegen ist Florian auch heute hier, damit du dich einfach sicher fühlst."
Silbereisen meint auch: "Ich bin privat, Helene weiß das auch, eher ruhig."
Auf Instagram haben die beiden auch ein gemeinsames Video geteilt.
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