Überraschung! Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder vereint

Schlagerkönigin Helene Fischer ist derzeit gerade auf Promotiontour für ihre 360-Grad-Stadiontour. Außerdem wird ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert.

Heute, Freitag, tritt sie etwa in der NDR-Talkshow (22 Uhr) auf und hat sich dafür ganz besondere Unterstützung geholt: ihren Ex-Partner Florian Silbereisen.