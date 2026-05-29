Udo Lindenberg im Krankenhaus - Auftritt abgesagt

Udo Lindenberg (80) hat aus gesundheitlichen Gründen einen Termin am kommenden Mittwoch in seiner Geburtsstadt Gronau abgesagt. Er befinde sich derzeit "in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen", teilte die Brost-Stiftung als Veranstalterin in Essen mit.

Die geplante Veranstaltung "Udo Lindenberg & Friends" in der westfälischen Stadt müsse leider ausfallen. Warum genau Lindenberg im Krankenhaus behandelt wird, teilte die Stiftung nicht mit.

Panikrocker feiert runden Geburtstag

Die Deutschrock-Ikone war am 17. Mai 80 Jahre alt geworden. Rund um den runden Geburtstag des Panikrockers hatte es mehrere besondere Events gegeben, sind zudem mehrere Ausstellungen zu seinem Leben und Werk angelaufen. Vor einigen Wochen hatte er rund hundert Kilometer von Gronau entfernt gut gelaunt in Werl eine Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden dort seine Bilder und Zeichnungen – in Anlehnung an seine Songs mit Titeln wie "Sie spielte Cello", "Hinterm Horizont" oder "Ich mach mein Ding".