TV-Stars May und Wepper rufen in Corona-Krise Senioren an

Die Schauspieler Michaela May (68) und Elmar Wepper (75) wollen in der Corona-Krise Senioren eine Freude bereiten. Einmal in der Woche rufen die beiden TV-Stars künftig als "Telefonengel" bei einsamen, alten Menschen an, um sich mit ihnen ein wenig zu unterhalten, wie May der Deutschen Presse-Agentur sagte.