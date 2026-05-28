TV-Duell 2024: Jill Biden befürchtete Schlaganfall ihres Mannes

Die frühere First Lady der USA, Jill Biden, hat sich 2024 während des TV-Duells zwischen Joe Biden und dem damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump um die Gesundheit ihres Mannes gesorgt. "Ich dachte, oh mein Gott, er hat einen Schlaganfall, und das hat mir eine Heidenangst eingejagt", sagte sie in einem im Voraus veröffentlichten Ausschnitt der Sendung "Sunday Morning" von CBS News.

Sie wisse nicht, was an dem Tag los gewesen sei, sagte Biden über ihren damals 81-jährigen Mann. "Ich hatte Angst, denn ich hatte Joe noch nie zuvor und auch seitdem nie wieder so gesehen", sagte die frühere First Lady.