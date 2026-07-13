Türkischer Sänger Haluk Levent festgenommen

Der türkische Rockmusiker Haluk Levent ist festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Hilfsorganisation „Ahbap“ des Sängers, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi berichtete.

Ihm würden Verstöße gegen das Vereinsgesetz, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der Sänger sei im westtürkischen Bursa aufgegriffen und anschließend zu Vernehmung gebracht worden.