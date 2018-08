Trotz Rosenkrieg: Angelina soll Brad noch immer lieben

Traurige Eiskönigin

"Fakt ist, dass Angelina tief verletzt ist, dass sie die Dinge nicht zusammenhalten konnten und sie nicht ihr Hollywood-Happy-End haben konnte", erklärte die Quelle in Hollywood Life weiter. Doch anstatt die Schuld auch bei sich zu suchen, macht die Schauspielerin Brad für das Scheitern der Beziehung verantwortlich. Um sich nach all den gegenseitigen Anfeindungen vor einem Zusammenbruch zu schützen soll Angie auf "Eiskönigin" umgeschalten haben. Nur so könne sie mit der dauernden Angst, ihre Kinder auch noch an Brad zu verlieren, umgehen.