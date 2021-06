Trennung von Thomalla: Dieses (schwerreiche) Model soll Loris Karius' Neue sein

Sophia Thomalla und Fußballer Loris Karius haben sich getrennt. Thomalla selbst hat das überraschende Liebes-Aus bestätigt. "Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte", wird sie von der Bild zitiert.

Maria Del Mar Molar soll Karius' Neue sein

Mit ihrer Aussage spielte das Model wohl an die Gerüchte um eine neue Frau im Leben von Karius an. Auf einer Yacht wurde Loris Karius in seinem Mykonos-Urlaub, den er ohne Thomalla genoss, mit einer unbekannten Bikini-Schönheit abgelichtet. Fotos der beiden sorgten vergangene Woche im Netz für Wirbel. Wie nun bekannt wird, soll es sich Berichten zufolge bei Karius' Begleitung um das Bikini-Model Maria Del Mar Molar handeln.

Die Argentinierin ist auf Instagram ein Star. Hier folgen fast 400.000 Leute der kurvigen Schönheit, deren Vermögen laut "Forbes" auf 1,5 Millionen Dollar geschätzt wird.

Das-Model und heizte die Gerüchte zusätzlich an, als sie ein Foto, auf dem sie auf einer Yacht auf Mykonos zu sehen ist, auf Instagram veröffentlichte. Auf dem Bild trägt sie einen Animal-Print-Bikini, den auch Karius' Begleitung auf veröffentlichten Paparazzi-Fotos anhatte.