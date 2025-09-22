Travis Kelce: Kapp 14.500-Dollar-Strafe für obszöne Geste bei Spiel

Der Football-Star Travis Kelce wurde wegen unsportlichen Verhaltens während eines National-Football-League-Spiels am 14. September zu einer Geldstrafe von 14.491 US-Dollar verdonnert, wie US-Medien berichten.

Travis Kelce: Video von "obszöner" Geste ging Viral

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 14. September, als die Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, gegen die Philadelphia Eagles antraten.

Kelce deutete nach einem Pass gegen die Philadelphia Eagles auf seinen Schritt.

Der Moment wurde auf Video festgehalten und ist seitdem viral gegangen. In dem Clip ist zu sehen, wie der Verlobte von Taylor Swift aufgeregt die Seitenlinie entlang rennt und dabei auf seine Leistengegend zeigt.