Travis Kelce: Kapp 14.500-Dollar-Strafe für obszöne Geste bei Spiel
Zusammenfassung
- Travis Kelce wurde wegen einer obszönen Geste während des Spiels am 14. September gegen die Philadelphia Eagles zu einer Geldstrafe von 14.491 US-Dollar verurteilt.
- Ein Video der Geste, bei der Kelce auf seine Leistengegend deutete, ging viral und sorgte für Aufsehen.
- Die NFL verhängte die Strafe im Rahmen verschärfter Maßnahmen gegen unsportliches Verhalten; Kelce kann Einspruch einlegen.
Der Football-Star Travis Kelce wurde wegen unsportlichen Verhaltens während eines National-Football-League-Spiels am 14. September zu einer Geldstrafe von 14.491 US-Dollar verdonnert, wie US-Medien berichten.
Travis Kelce: Video von "obszöner" Geste ging Viral
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 14. September, als die Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, gegen die Philadelphia Eagles antraten.
Kelce deutete nach einem Pass gegen die Philadelphia Eagles auf seinen Schritt.
Der Moment wurde auf Video festgehalten und ist seitdem viral gegangen. In dem Clip ist zu sehen, wie der Verlobte von Taylor Swift aufgeregt die Seitenlinie entlang rennt und dabei auf seine Leistengegend zeigt.
Laut NBC Sports verhängte die Liga wegen der als "obszön" bezeichneten Geste eine Geldstrafe von 14.491 US-Dollar gegen den Sport-Star. Kelce kann gegen die Geldstrafe aber noch Einspruch einlegen, falls er dies wünscht. Seine Vertreter haben sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäussert.
Dem Bericht zufolge wurden Spieloffiziellen in diesem Jahr dazu angehalten, auf Verhöhnungen und andere grenzwertige Aktionen nach dem Spiel zu achten.
Kommentare