Trauer um Robert Redford: Die tragische Kindheit der Filmikone

Filme wie "Der Clou", "Der große Gatsby" und "The Great Gatsby" hatten ihn berühmt gemacht, auch wenn Redford in seiner langen Karriere nur einen einzigen Oscar erhielt - 1981 als Regisseur von "Eine ganz normale Familie". Erst 2002 ehrte ihn die Filmakademie mit einem Lebenswerk-Ehrenoscar. Holpriger Start Dabei war der Aufstieg des am 18. August 1936 geborenen Kaliforniers in die Hollywoodstar-Riege eher holprig verlaufen. Geboren in Santa Monica als Sohn eines Milchmanns, wuchs Redford in einfachen Verhältnissen auf. Ein Sportstipendium verschaffte ihm Zutritt zu der Universität von Colorado. Der junge Redford trampte durch Europa, verkaufte selbstgemalte Bilder und schaffte es schließlich über Umwege in eine New Yorker Schauspielschule. Nach Filmen wie "Barfuß im Park" mit Jane Fonda und der Westernkomödie "Zwei Banditen" wurde der Schönling mit stahlblauen Augen, kantigem Gesicht und blondem Haarschopf Ende der 1960er-Jahre dann aber schnell zum Leinwandidol. Auf der Leinwand glänzte er als Liebhaber, etwa mit Mia Farrow in "Der große Gatsby" (1974) oder an der Seite von Meryl Streep in dem preisgekrönten Melodram "Jenseits von Afrika" (1985).

Polio und schwerer Verlust in der Kindheit Obwohl sich der Schauspieler im Zuge seiner beruflichen Laufbahn einen Namen als einer der bekanntesten Filmstars in Hollywood machte, war sein Leben - vor allem in der Kindheit - von Krisen und familiären Verlusten geprägt. So hatte er als Kind mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, als bei ihm die als Kinderlähmung bekannte Erkrankung Polio diagnostiziert wurde. Die Infektionskrankheit Poliomyelitis kann zu schwerwiegenden, bleibenden Lähmungen und oft sogar zum Tod führen. In den 1950er-Jahren wurde die Krankheit durch eine Impfung fast vollständig ausgerottet, in den 1930er- und 1940er-Jahren war Polio aber noch weit verbreitet. "Es war kein Fall von Eiserner Lunge. Es war ein leichter Fall von Polio, aber er war so schwer, dass ich zwei Wochen lang das Bett hüten musste", erzählte Redford in der NPR-Sendung "Fresh Air" über seine früheren gesundheitlichen Probleme. Er habe sich die Krankheit nach einem Bad im Meer zugezogen. Als er eines Morgens aufwachte, habe er und weder seine Arme bewegen noch seine Augen öffnen können: "Ich konnte mich kaum bewegen, war aber nicht gelähmt."