Jon Cryer enthüllt mickriges "Two and a Half Men"-Gehalt
Zusammenfassung
- Jon Cryer verdiente während der gemeinsamen Zeit bei 'Two and a Half Men' deutlich weniger als Charlie Sheen, nämlich nur etwa ein Drittel von dessen Gage.
- Sheens Gehaltsverhandlungen eskalierten laut Cryer wegen seines turbulenten Privatlebens.
- Nach Sheens Rauswurf 2011 und der Verpflichtung von Ashton Kutcher lief die Sitcom noch vier weitere Staffeln weiter.
Durch seine langjährige Rolle als Alan Harper in der Sitcom "Two and a Half Men" gelang US-Schauspieler Jon Cryer der Durchbruch. Von 2003 bis 2015 war er in der Serie zu sehen, die ihm unter anderem zwei Emmys einbrachte.
Doch wie Cryer nun verriet, verdiente er zu der Zeit, in der auch Charlie Sheen in der TV-Produktion auftrat, nur einen Bruchteil der Gage seines ehemaligen Co-Stars.
Neue Netflix-Doku über Charlie Sheen
Charlie Sheen verdiente in seinem letzten Jahr bei der Sitcom fast zwei Millionen Dollar pro Folge, während Cryer wesentlich weniger auf seinem Gehaltszettel vorfand. Erst nach Sheens Ausstieg verdiente Cryer 620.000 Dollar pro Folge.
Die Gehälter der beiden Schauspieler sind in der Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen", die Sheens Karriere, seine Liebesbeziehungen und seinen berüchtigten Kampf gegen Drogen und Alkohol beleuchtet, ein Thema.
Charlie Sheen verdiente dreimal so viel
Der "Two and a Half Men"-Star vergleicht seinen früheren Kollegen in der Doku mit Kim Jong-Il. "Der Diktator Nordkoreas war ein Typ namens Kim Jong-Il", sagte Cryer. "Er benahm sich ständig verrückt und bekam dafür enorme Summen an Hilfsgeldern von Ländern, die so große Angst vor ihm hatten, dass sie ihn mit Geld überschütteten."
"Genau das ist hier passiert", packte Cryer produktionsinterne Details aus. "[Sheens] Verhandlungen sind aus dem Ruder gelaufen, weil sein Leben auseinanderfiel. Ich (...) bekam ein Drittel davon", enthüllte er bei dieser Gelegenheit.
CBS sei laut Cryer damals unter Druck gestanden, Sheen unter Vertrag zu nehmen, da sie "ein paar zusätzliche Staffeln der Serie im Vorverkauf hatten". Mit der Zeit waren die Eskapaden des Skandal-Stars aber nicht mehr vertretbar.
2011 wurde er schließlich aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens aus der Serie gekickt. Nach Sheens Ausstieg wurde er durch Schauspieler Ashton Kutcher ersetzt. Die international erfolgreiche Sitcom lief noch vier weitere Staffeln.
Kommentare