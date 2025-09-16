Jon Cryer enthüllt mickriges "Two and a Half Men"-Gehalt

Durch seine langjährige Rolle als Alan Harper in der Sitcom "Two and a Half Men" gelang US-Schauspieler Jon Cryer der Durchbruch. Von 2003 bis 2015 war er in der Serie zu sehen, die ihm unter anderem zwei Emmys einbrachte.

Doch wie Cryer nun verriet, verdiente er zu der Zeit, in der auch Charlie Sheen in der TV-Produktion auftrat, nur einen Bruchteil der Gage seines ehemaligen Co-Stars.

Neue Netflix-Doku über Charlie Sheen

Charlie Sheen verdiente in seinem letzten Jahr bei der Sitcom fast zwei Millionen Dollar pro Folge, während Cryer wesentlich weniger auf seinem Gehaltszettel vorfand. Erst nach Sheens Ausstieg verdiente Cryer 620.000 Dollar pro Folge.

Die Gehälter der beiden Schauspieler sind in der Netflix-Dokumentation "aka Charlie Sheen", die Sheens Karriere, seine Liebesbeziehungen und seinen berüchtigten Kampf gegen Drogen und Alkohol beleuchtet, ein Thema.