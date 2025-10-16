Trauer um Jack White: Musikproduzent tot aufgefunden

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist Berichten zufolge im Alter von mit 85 Jahren in seiner Heimat Berlin verstorben.

Trauer um Musikproduzent Jack White

Wie unter anderem Bunte berichtet, wurde der Hit-Produzent und Schlager-Star am Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden. Laut Bild soll um 9.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen sein. Beamte fanden White tot vor. Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Todesursache wurde bisher nicht offizell bekannt gegeben.

White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, hinterlässt seine Ehefrau Rafaella (40), von der er seit einigen Monaten getrennt war, und die gemeinsamen Kinder Maximilian (6) und Angelina (2). Er galt als einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten im Schlager- und Pop-Bereich. Der Musiker hatte insgesamt sieben Kinder.