Trauer um Jack White: Musikproduzent tot aufgefunden
Zusammenfassung
- Musikproduzent und Schlager-Ikone Jack White wurde im Alter von 85 Jahren tot in seinem Haus in Berlin aufgefunden.
- Die Todesursache ist bislang nicht offiziell bekannt, Ermittlungen wurden eingeleitet.
- White hinterlässt seine Ehefrau Rafaella, von der er getrennt lebte, und sieben Kinder; zuletzt hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Der deutsche Musikproduzent Jack White ist Berichten zufolge im Alter von mit 85 Jahren in seiner Heimat Berlin verstorben.
Trauer um Musikproduzent Jack White
Wie unter anderem Bunte berichtet, wurde der Hit-Produzent und Schlager-Star am Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden. Laut Bild soll um 9.30 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen sein. Beamte fanden White tot vor. Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Todesursache wurde bisher nicht offizell bekannt gegeben.
White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, hinterlässt seine Ehefrau Rafaella (40), von der er seit einigen Monaten getrennt war, und die gemeinsamen Kinder Maximilian (6) und Angelina (2). Er galt als einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten im Schlager- und Pop-Bereich. Der Musiker hatte insgesamt sieben Kinder.
Berichten zufolge soll der Schlagerkönig zuletzt mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben. Mehrere Medien hatten berichtet, dass White einen Schlaganfall erlitten hatte und im Dezember schwer gestürzt war.
Im Mai erzählte er der Bunte: "Ich bin nahezu der alte Jack. Das Verrückte ist, obwohl ich zweimal so schwer krank war, ist mein Kopf völlig gesund und auch körperlich erhole ich mich blendend."
Kommentare