Ehefrau Rafaella fand Jack White nach Sturz leblos auf dem Boden

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Jack White, ein erfolgreicher deutscher Musikproduzent, erholte sich nach einem schweren Sturz und mehreren Wochen im Spital; inzwischen ist er wieder zuhause.

White wurde im Oktober 2023 mit 83 Jahren erneut Vater einer Tochter, Angelina Melody, und ist seit 2015 mit seiner 44 Jahre jüngeren Frau Rafaella verheiratet; sie fand ihn nach dem Unfall in seinem Büro.

White betonte in der Vergangenheit seine gesunde Lebensweise, pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Kindern und strebt ein langes Leben an, inspiriert von Johannes Heesters. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Schlagerproduzent Jack White ("Looking for Freedom") erholt sich derzeit von einem schweren Sturz. Seine Ehefrau Rafaella Nussbaum schilderte der deutschen Bild-Zeitung, dass die Lage sehr ernst gewesen war. Als sie ihn am 14. Dezember nicht auf seinem Handy erreicht habe, fuhr sie eigenen Angaben zufolge in sein Büro nachsehen. "Dort fand ich Jack leblos auf dem Boden liegend. Er war gestolpert und mit dem Kopf gegen die Tischkante geknallt", so Nussbaum. "Hätte ich ihn nicht gefunden, wäre er gestorben".

White sei in die Berliner Charité gebracht worden, wo er ins künstliche Koma versetzt worden war. Zwischenzeitlich habe er beatmet werden müssen, erzählt Nussbaum. Im Spital sei White dann noch an einer Lungenentzündung erkrankt. "Was das für einen 84-jährigen Mann bedeutet, kann man sich ja vorstellen. Jacks Zustand war kritisch. Ich wusste nicht, ob er noch einmal aufwachen würde. Es war brutal", so Nussbaum. Inzwischen sei er wieder zuhause und "bis auf die Wunde am Kopf" wieder fit.

Vater kleiner Kinder White wurde im Oktober 2023 im Alter von 83 Jahren noch einmal Vater. "Das ist doch irre", sagte er damals der Deutschen Presse-Agentur. Ehefrau Rafaella hatte Tochter Angelina Melody per Kaiserschnitt zur Welt. gebrachte. "Uns geht es super, wir sind das glücklichste Familiengedöns der Welt", sagte White. Das Mädchen ist sein siebtes Kind. 2019 kam Sohn Max zur Welt. Seit 2015 sind White und seine 44 Jahre jüngere Rafaella verheiratet. Mit dem Altersunterschied habe das Paar überhaupt kein Problem, so White. Der ehemalige Fußball-Profi legt Wert auf ein gesundes Leben: "Ich habe nie eine Zigarette angefasst. Ich trinke ganz, ganz wenig Alkohol, habe gelernt, wie man sich vernünftig ernährt - und dass man sich jeden Tag bewegen soll", so White. "Ich habe einen Blutdruck von 120 zu unter 70. Wer hat denn das in meinem Alter?"

Zu seinen Kindern pflege er ein freundschaftliches Verhältnis. "Ich bin für sie wie der beste Freund, wie ein Kumpel", sagte White 2023. Er gehe davon aus, dass er noch viele gemeinsame Jahre mit Frau und Kindern haben wird, sagte White. Schließlich habe er für Johannes Heesters das Lied "Ich werde 100 Jahre alt" geschrieben. "Und der Jopi ist dann 108 geworden. Logischerweise will ich meinen Künstler schlagen", so der Produzent, Komponist und Texter. Der in Köln als Horst Nußbaum geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Titel wie "Schöne Maid", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" und "Heute so, morgen so" stammen von Deutschlands "Schlagerkönig".