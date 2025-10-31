Tom Cruise und Ana de Armas: "Unbequeme" Wahrheit über ihre Trennung

Monatelang wurde darüber spekuliert, dass Tom Cruise und Ana de Armas ein Paar sind. Die beiden wurden das erste Mal nach einem gemeinsamen Essen am Valentinstag zusammen gesichtet. Seitdem verbrachten die zwei Schauspieler auffällig viel Zeit zusammen. Mitte Oktober hieß es, die Romanze sei inzwischen Geschichte. Einem Bericht zufolge sollen sich Cruise und de Armas nach knapp neun gemeinsamen Monaten getrennt haben.

Die beiden Stars hatten sich weder jemals zu ihrem Beziehungsstatus geäußert, noch haben sie die Trennungsgerüchte kommentiert.

Insider: Ana de Armas ging es zu schnell

Ein Insider will aber wissen, warum die Romanze der beiden Schauspieler nach weniger als einem Jahr gescheitert ist.

"Tom und Ana sind vorerst getrennt", verriet die namentlich nicht genannte Quelle exklusiv gegenüber Us Weekly. Angeblich soll die Trennung von Ana de Armas ausgegangen sein, die in der Vergangenheit unter anderem auch schon Hollywood-Star Ben Affleck gedatet hat. Die Geschwindigkeit, in der sich die Beziehung entwickelt hat, sei für sie "unbequem" gewesen.