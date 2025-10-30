Geheimnisvoller Eingriff: Bill Kaulitz steht siebenstündige OP bevor

Tom und Bill Kaulitz sprachen in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kürzlich darüber, sich vorsorglichen Gesundheitschecks zu unterziehen. Dabei verriet Bill, dass ihm eine aufwendige Operation bevorsteht.

Bill Kaulitz über OP: "Die dauert wohl sieben Stunden"

Warum genau er sich unters Messer legt, wollte der 35-Jährige aber nicht verraten. "Ich habe eine große OP anstehen", sagte der Tokio-Hotel-Frontmann lediglich und fügte hinzu: "Ich sage nicht, was es ist."