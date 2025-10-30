Geheimnisvoller Eingriff: Bill Kaulitz steht siebenstündige OP bevor
Tom und Bill Kaulitz sprachen in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kürzlich darüber, sich vorsorglichen Gesundheitschecks zu unterziehen. Dabei verriet Bill, dass ihm eine aufwendige Operation bevorsteht.
Bill Kaulitz über OP: "Die dauert wohl sieben Stunden"
Warum genau er sich unters Messer legt, wollte der 35-Jährige aber nicht verraten. "Ich habe eine große OP anstehen", sagte der Tokio-Hotel-Frontmann lediglich und fügte hinzu: "Ich sage nicht, was es ist."
Ein EKG wurde bereits gemacht. Dieses sei "wunderbar" ausgefallen. Das freut den Musiker, da die Operation "eine große" sein soll, wie er weiter verriet. "Die dauert wohl sieben Stunden", erzählte er und deutete an, dass nach dem geplanten Eingriff vielleicht noch eine weitere OP bevorstehen könnte. Der Sänger versicherte aber, dass es sich um "nichts Ernstes" handle.
In ihrem Podcast verrieten die Kaulitz-Brüder auch, sich kürzlich Ganzkörper-MRTs unterzogen zu haben. Ob Bills bevorstehende Operation mit dem MRT zu tun hat, wurde im gemeinsamen Podcast nicht verraten.
Kommentare