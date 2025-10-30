"Der Prinz von Bel-Air"-Star Floyd Roger Myers Jr. stirbt mit 42 Jahren
Fans, Freunde und Familie trauern um den ehemaligen Kinderstar Floyd Roger Myers Jr.. Er wurde in den 1990er-Jahren durch die Serie "Der Prinz von Bel-Air" bekannt, in der er die Rolle des jungen Will Smith verkörperte. Nun ist der Schauspieler im Alter von nur 42 Jahren gestorben.
Floyd Roger Myers Jr. hatte schon länger Probleme mit der Gesundheit
Wie seine Mutter gegenüber TMZ bestätigte, verstarb Floyd Roger Myers Jr. am Mittwochmorgen in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Maryland an den Folgen eines Herzinfarkts. Der Tod des Familienvaters kam für seine Familie unerwartet, auch wenn er schon länger mit Herzproblemen zu kämpfen hatte. In den vergangenen Jahren habe Myers bereits drei Herzinfarkte überlebt.
Im Juli 2023 gab er bekannt, dass er im Koma gelegen hatte. "Ich bin unendlich dankbar, am Leben zu sein", sagte er damals.
Seine Schwester richtete eine Spendenkampagne ein, um die Beerdigungskosten zu decken. "Mit tiefem Schmerz teilen wir den unerwarteten Tod meines geliebten Bruders Floyd Roger Myers Jr. mit, der heute nach einem plötzlichen Herzinfarkt tragisch von uns gegangen ist. Er war ein hingebungsvoller Vater, ein liebevoller Bruder und Freund, dessen Güte, Lachen und Herzlichkeit jeden, dem er begegnete, berührten", ist auf der Gofundme-Seite zu lesen.
Leben abseits des Rampenlichts
Der Schauspieler hatte 1992 einen Gastauftritt in der beliebten Sitcom "Der Prinz von Bel-Air". Die Rolle öffnete die Türen zu weiteren Produktionen. Myers spielte unter anderem in der Mini-Serie "The Jacksons: An American Dream" mit. Es folgten Gastauftritte in Serien wie "Rawley High – Das erste Semester" und "Young Americans".
Eine größere Karriere ergab sich nicht. Später entschied sich Myers gegen ein Leben im Rampenlicht.
