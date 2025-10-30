"Der Prinz von Bel-Air"-Star Floyd Roger Myers Jr. stirbt mit 42 Jahren

Fans, Freunde und Familie trauern um den ehemaligen Kinderstar Floyd Roger Myers Jr.. Er wurde in den 1990er-Jahren durch die Serie "Der Prinz von Bel-Air" bekannt, in der er die Rolle des jungen Will Smith verkörperte. Nun ist der Schauspieler im Alter von nur 42 Jahren gestorben.

Floyd Roger Myers Jr. hatte schon länger Probleme mit der Gesundheit

Wie seine Mutter gegenüber TMZ bestätigte, verstarb Floyd Roger Myers Jr. am Mittwochmorgen in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Maryland an den Folgen eines Herzinfarkts. Der Tod des Familienvaters kam für seine Familie unerwartet, auch wenn er schon länger mit Herzproblemen zu kämpfen hatte. In den vergangenen Jahren habe Myers bereits drei Herzinfarkte überlebt.

Im Juli 2023 gab er bekannt, dass er im Koma gelegen hatte. "Ich bin unendlich dankbar, am Leben zu sein", sagte er damals.