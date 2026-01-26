"Sehr seltsam": Tom Cruise bricht überraschend alle Zelte ab
Hollywood-Star Tom Cruise (63) hat sich unerwartet von seiner luxuriösen Wohnung im Londoner Stadtteil Knightsbridge getrennt.
Laut einem Bericht der Daily Mail wurden Möbel, persönliche Gegenstände und sogar Verdunkelungsvorhänge aus dem rund 40 Millionen Euro teuren Penthouse entfernt. Der Auszug verlief offenbar hastig und unerwartet, wie ein Insider erklärte: "Es ging alles sehr schnell, es war eine Überraschung für das Personal. Es ist sehr seltsam."
Cruise ist sogar "Ehrenbrite"
Das elegante Apartment mit Blick auf den Hyde Park war seit 2021 Cruises Zuhause. In einem Gespräch mit The Mirror bezeichnete sich der Action-Star als "anglophil" und schwärmte von seiner Wahlheimat: "Ich verbringe viel Zeit in Großbritannien und das nicht nur aus beruflichen Gründen. Ich liebe es einfach, hier zu sein." So soll Cruise oftmals gesichtet worden sein, wie er im Hype Park joggte und dort Fish and Chips genoss. Auch Helikopterflüge in die englische Landschaft soll er unternommen haben.
Seine Zeit in London war für Cruise auch beruflich und gesellschaftlich von Erfolg geprägt. Viele Szenen seiner "Mission: Impossible"-Filmreihe wurden in und um London gedreht. Zudem pflegte er sogar Kontakte zu den Royals. Im vergangenen Jahr verlieh ihm das British Film Institute den (nicht offiziellen) Titel "Ehrenbrite".
Was hinter dem plötzlichen Auszug aus seiner Londoner Luxus-Wohnung, die beinahe wie eine Flucht wirkt, steckt, ist nicht bekannt.
Wohin zieht es Cruise nun?
Cruise wurde in New York geboren. Wohin er seinen Wohnort zukünftig verlegen wird, weiß man nicht. The Mirror berichtet von Gerüchten, denen zufolge der Filmstar Interesse an einem Anwesen in den Cotswolds gezeigt haben soll, einer Region im Südwesten Englands, die für ihre malerischen Dörfer bekannt ist und prominente Bewohner wie Beyoncé und Ellen DeGeneres anzieht.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine Rückkehr in die USA, wo Cruise seit 2017 ohnehin einen weiteren Wohnsitz besitzt – nämlich ein luxuriöses Penthouse in Clearwater, Florida. Dieses befindet sich unweit der Zentrale der Scientology-Kirche, der er seit Jahrzehnten angehört.
