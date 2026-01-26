"Sehr seltsam": Tom Cruise bricht überraschend alle Zelte ab

Laut einem Bericht der Daily Mail wurden Möbel, persönliche Gegenstände und sogar Verdunkelungsvorhänge aus dem rund 40 Millionen Euro teuren Penthouse entfernt. Der Auszug verlief offenbar hastig und unerwartet, wie ein Insider erklärte: "Es ging alles sehr schnell, es war eine Überraschung für das Personal. Es ist sehr seltsam."

Cruise ist sogar "Ehrenbrite"

Das elegante Apartment mit Blick auf den Hyde Park war seit 2021 Cruises Zuhause. In einem Gespräch mit The Mirror bezeichnete sich der Action-Star als "anglophil" und schwärmte von seiner Wahlheimat: "Ich verbringe viel Zeit in Großbritannien und das nicht nur aus beruflichen Gründen. Ich liebe es einfach, hier zu sein." So soll Cruise oftmals gesichtet worden sein, wie er im Hype Park joggte und dort Fish and Chips genoss. Auch Helikopterflüge in die englische Landschaft soll er unternommen haben.

Seine Zeit in London war für Cruise auch beruflich und gesellschaftlich von Erfolg geprägt. Viele Szenen seiner "Mission: Impossible"-Filmreihe wurden in und um London gedreht. Zudem pflegte er sogar Kontakte zu den Royals. Im vergangenen Jahr verlieh ihm das British Film Institute den (nicht offiziellen) Titel "Ehrenbrite".

Was hinter dem plötzlichen Auszug aus seiner Londoner Luxus-Wohnung, die beinahe wie eine Flucht wirkt, steckt, ist nicht bekannt.