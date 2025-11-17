Er war schon viermal für einen Oscar nominiert, doch erhalten hat er die Trophäe erst jetzt: Hollywood-Star Tom Cruise hat bei der Governors Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar bekommen. Gemeinsam mit der Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen und dem Szenenbildner Wynn Thomas wurde er mit dem diesjährigen Sonderpreis der Akademie ausgezeichnet.

Country-Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton (79) erhielt für ihr soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis.

Tom Cruise: Schon als Kind ein Cineast

In einer emotionalen Dankesrede sagte Cruise, dass er schon als kleines Kind alles dafür getan habe, eine Eintrittskarte fürs Kino zu bekommen. Filmemachen sei nicht nur sein Beruf - "das bin ich", sagte der Schauspieler. Kino habe ihn um die ganze Welt geführt und ihm beigebracht, Unterschiede zu schätzen und zu respektieren. Im Kino würden Menschen gemeinsam lachen, fühlen, hoffen und träumen - "das ist die Kraft dieser Kunst".

Derweil hatte es Cruise als Kind nicht einfach. Anfang der 2000er Jahre gab er gegenüber Parade ein langes Interview über seine Erziehung. Darin enthüllte er, dass seine Eltern Mühe hatten, ihn und seine Schwestern zu versorgen und über die Runden zu kommen. Sein Vater hatte Schwierigkeiten damit, seinen Job als Elektroingenieur zu behalten, und die Familie zog immer wieder um, während Cruise' Vater Arbeit suchte. Schließlich wurde seine Mutter die Haupternährerin der Familie. Sie nahm bis zu drei Jobs gleichzeitig an.

Obwohl er kaum einen Arbeitsplatz behalten konnte, soll Cruise' Vater Kontrolle über seine Familie ausgeübt haben. In "Tom Cruise: An Unauthorized Biography" deutet Autor Andrew Morton an, dass er mehr als einmal die Grenze zu körperlicher Misshandlung überschritten haben soll.

"Mein Vater war die Art von Person, die dich tritt, wenn etwas schief geht", sagte Cruise selbst im Interview mit Parade. "Er war ein Tyrann und ein Feigling."