Der Tod der kanadischen Schauspielerin Catherine O'Hara ("Kevin - Allein zu Haus", "Beetlejuice") mit nur 71 Jahren hatte Kollegen und Fans schockiert. Jetzt gab die zuständige Behörde in Kalifornien die Todesursache bekannt, wie US-Medien berichteten.

Laut der Sterbeurkunde erlag O'Hara am 30. Jänner einer Lungenembolie. Als zugrunde liegende Ursache wurde Darmkrebs genannt. Das Management hatte anfangs nur mitgeteilt, dass O'Hara nach "kurzer Krankheit" gestorben sei.

In dem Hollywood-Hit "Kevin - Allein zu Haus" (1990), der Macaulay Culkin zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde. Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera - unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in "Beetlejuice" (1988) und in der Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" (2024).