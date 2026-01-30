Die Mutter aus "Kevin allein zu Haus": Catherine O’Hara gestorben

Die kanadische Schauspielerin Catherine O’Hara, die in den "Kevin allein zu Haus"-Filmen die Mutter spielte und zahlreiche weitere Erfolge hatte, ist tot. Sie starb laut internationalen Medienberichten nach kurzer Krankheit 71-jährig.

O’Hara war zuletzt unter anderem in der erfolgreichen Serie "Schitt's Creek" zu sehen.