Tod von Willi Herren: Ermittler schließen Fremdverschulden aus

Herren war im April tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Bekannt war er als Serien-Fiesling "Olli Klatt" in der ARD-Sendung "Lindenstraße". Später trat er als Sänger von Mallorca-Partyschlagern auf und war in mehreren Reality-Formaten zu sehen.

Nach seinem Tod waren Unbekannte in seine Wohnung eingebrochen. Kurz danach setzten ebenfalls unbekannte Täter seinen Reibekuchen-Truck in Brand. In beiden Fällen liefen die Ermittlungen weiter, teilte die Staatsanwaltschaft mit.