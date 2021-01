Tim Robbins: Scheidung von seiner jungen Geheim-Ehefrau

Dass sie geheiratet haben, war bisher nicht bekannt, doch wie TMZ nun in Berufung auf Gerichtsdokumte berichtet, soll Oscar-Preisträger Tim Robbins (62) die Scheidung von seiner Ehefrau Gratiela Brancusi eingereicht haben.

Robbins und Brancusi hielten ihre Beziehung unter Verschluss

Erste Gerüchte um eine Romanze des Paares waren im Februar 2018 laut geworden, als sich der Schauspieler mit der geschätzt 33 jahre jüngeren Brancusi zusammen bei der Premiere der HBO-Produktion "Here and Now" zeigte. 2019 hatten sich die beiden auch bei der "Dark Waters"-Premiere in New York Seite an Seite präsentiert.

Laut Daily Mail sollen sich Robbins und die gebürtige Rumänin bereits 2016 im Rahmen von Robbins gemeinnütziger Theatergruppe "The Actors 'Gang" kennengelernt haben, bei der Gratiela als Marketingkoordinatorin tätig und Robbins künstlerischer Leiter ist.