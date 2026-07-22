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Thomas Gottschalk nach Krebserkrankung vorsichtig optimistisch

„Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben“, sagte der 76-Jährige der Illustrierten „Bunte“.
22.07.2026, 10:29

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Thomas Gottschalk lächelt mit Fliege und einer goldenen Statue in der Hand.

Der deutsche Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk blickt nach seiner Krebserkrankung vorsichtig optimistisch in die Zukunft. „Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben“, sagte der 76-Jährige der Illustrierten Bunte laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. „Die Therapien schlagen an, die Werte werden zunehmend besser“, fügte er hinzu.

„Momentan krebsfrei“

Er nehme an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern teil, in der eine „Art von Antitherapie“ erforscht werde. „Ob das tatsächlich gegen den Krebs hilft, weiß man noch nicht, aber schaden kann es nicht“, sagte Gottschalk. Alle zwei Wochen erhalte er eine Spritze. Ende November hatte Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Zuletzt sagte er laut einem Bericht der Bild-Zeitung, dass er „momentan krebsfrei“ sei.

Bill Kaulitz: Queerfeindliche Übergriffe schmerzen bis heute

Gottschalk hatte die ZDF-Fernsehsendung „Wetten dass..?“ mit einer kurzen Unterbrechung von 1987 bis 2011 moderiert. Im vergangenen Jahr verabschiedete er sich von der großen Bühne. Ende November machte er seine Krebserkrankung öffentlich. Im Dezember soll „Wetten dass..?“ ins Fernsehen zurückkehren. Die Ausgabe wird von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz moderiert, die durch die Band Tokio Hotel bekannt wurden.

Thomas Gottschalk
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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