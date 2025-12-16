"Ganz komisch": So feiert Thomas Gottschalk heuer Weihnachten

Doch zuvor gab er der Zeitschrift Bunte, gemeinsam mit Ehefrau Karina Mroß (63), noch ein Interview – und erzählte, wie das Ehepaar heuer Weihnachten feiern wird.

Es war das wahrscheinlich schwerste Jahr seines bisherigen Lebens: Bei Star-Moderator Thomas Gottschalk wurde ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert, ein seltener, bösartiger Tumor. Zwei große Operationen folgten, seitdem ist der 75-Jährige auf Opiate angewiesen. Um sich auf seine Genesung konzentrieren zu können, zog sich Gottschalk nun aus der Öffentlichkeit zurück.

"Sehr beschaulich"

"Weihnachten wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine ganz komische Nummer", verrät Mroß – und meint damit nicht nur die schwierigen Monate, die hinter dem Ehepaar liegen. Denn Gottschalk und Mroß ziehen aus der bisherigen Wohnung in Baden-Baden in ein neues Haus in Gräfelfing bei München. Da dieses jedoch noch nicht bezugsfertig ist, verbringt das Paar die Feiertage in einer vorübergehend gemieteten Wohnung in München – zwischen Umzugskartons.

Dennoch wollen die beiden die Traditionen bewahren: "Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele 'Stille Nacht' auf dem Klavier", verriet Gottschalk gegenüber Bunte. Alles in allem wird das Weihnachtsfest heuer "sehr beschaulich" ausfallen, so der ehemalige "Wetten, dass...?!"-Moderator.