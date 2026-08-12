„The Office“-Schauspielerin Lucy Davis unheilbar an Krebs erkrankt

Schauspielerin Lucy Davis hat eine Brustkrebsdiagnose erhalten. Die Erkrankung ist fortgeschritten, wie sie in einem langen Instagram-Posting öffentlich macht: „Ich möchte euch allen etwas mitteilen, das ich eine Weile für mich behalten habe (...). Vor anderthalb Jahren wurde bei mir Brustkrebs im Stadium 4 diagnostiziert, der in meine Knochen metastasiert hat. Genauer gesagt in meine Wirbelsäule, meine rechte Hüfte und meine Rippen. Der Krebs ist unheilbar, und für eine Chemotherapie ist es zu spät. Der erste Knoten, den ich ertastet habe, war eigentlich gar kein Knoten im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Art harte Stelle. Wirklich winzig. Ich hätte es mir fast nicht die Mühe gemacht, das untersuchen zu lassen“, schreibt die 53-Jährige zu einem Video, in dem sie im Spital eine Glocke läutend zu sehen ist.

„ Ignoriert nichts – lasst alles untersuchen “ An ihre rund 613.000 Fans auf Instagram appelliert sie: „Ignoriert nichts – lasst alles untersuchen.“ Davis wurde vor allem durch die britische TV–Satire „The Office“ bekannt. Die im Dokumentar-Stil gedrehte Serie über einen inkompetenten Büro-Chef wurde in mehreren Ländern adaptiert, darunter in den USA, Frankreich, Chile und Israel. In Deutschland kam The Office 2004 als „Stromberg“ (Pro Sieben) auf die Fernsehschirme. Auch in „Chilling Adventures of Sabrina“ und „The Villains of Valley View“ war Davis zu sehen.